В Армении протестуют из-за роста тарифов на проезд

Жители села Касах Котайкской области Армении перекрыли междугородную трассу Аштарак — Ереван в знак протеста против повышения тарифов на проезд и сокращения автобусных маршрутов.

Как показали трансляции армянских телеканалов, на место прибыли сотрудники полиции, в том числе подразделения спецназа — «красные береты». Они применили силу к демонстрантам. В потасовке пострадал один из журналистов, освещавших события. По словам жителей, полиция заблокировала въезды и выезды из села.

В МВД Армении сообщили, что 11 человек были задержаны за неповиновение полиции, среди них есть несовершеннолетние.

С апреля жители Касака требуют от мэрии Еревана пересмотреть решение о сокращении одного из междугородных автобусных маршрутов, который теперь не доезжает до села, а также отменить повышение стоимости проезда с 150 до 200 драмов (примерно с $0,4 до $0,5).