Тегеран обвиняет США

Израиль использовал американское вооружение для ударов по Ирану. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Сионистский режим напал на нас, используя разнообразные виды вооружений, в том числе оружие, поставленное Соединенными Штатами», - сказал он на брифинге.

Багаи также заявил, что всеобъемлющая поддержка Израиля со стороны США и других западных стран стала представлять большую угрозу для международного мира и безопасности.

«Безнаказанность израильского режима и всесторонняя поддержка, которую он получает от США и других западных стран, стали беспрецедентной угрозой для международного мира и региональной безопасности», - сказал дипломат.

13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Иран стал наносить ответные удары по разным стратегическим объектам в Израиле.