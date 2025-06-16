Почти 140 российских дронов атаковали Украину

Украинские военные обезвредили 125 беспилотников. Попадания средств воздушного нападения зафиксированы в 10 локациях, обломки сбитых дронов нашли в восьми из них. Конкретные места не уточняются.

В ночь на 16 июня войска РФ атаковали Украину 138 ударными беспилотниками «Шахед» и дронами-имитаторами различных типов, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Основным направлением удара стала Донецкая область.

В Киеве пострадали два человека, сообщил мэр Виталий Кличко. Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, второго отпустили на амбулаторное лечение. Один из дронов упал в частном секторе Днепровского района, также были повреждены торговые павильоны в Дарницком районе.

В Обуховском районе Киевской области ранения получил 60-летний мирный житель. Ему оказали помощь на месте. Повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

В Черкасской области обломки дронов повредили жилые дома, гараж и газовую трубу в Черкасском районе. В одном из сел отключили электричество. Люди не пострадали.

В Запорожье в результате ночной атаки произошел пожар на промышленном предприятии. По предварительным данным, пострадавших нет.