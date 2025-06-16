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Россиян призвали покинуть Израиль

11:56 331

Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть израильскую территорию, возможность перейти границу есть через круглосуточный пограничный переход на границе с Египтом, заявил глава российского диппредставительства Анатолий Викторов.

«Мы рекомендуем всем, кто находится в Израиле, российским гражданам покинуть страну вплоть до нормализации здесь обстановки. Возможность такая имеется. На юге Израиля... на границе с Египтом действует переход «Бегин» или «Таба»... Там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эль-Шейх или Каир, и воспользоваться рейсами «Аэрофлота» и других компаний для того, чтобы вернуться на родину», - сказал Викторов в эфире «Россия-24».

Он добавил, что такой возможностью уже воспользовались «несколько десятков» граждан РФ.

«Мы имеем в виду возможность эвакуации, но считаем, что те граждане, которые хотят себя обезопасить, имеют такую возможность, внимательно следим. Если потребуется - будем принимать другие решения», - подчеркнул Викторов.

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