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Трамп предсказал итоги войны Ирана и Израиля

11:59 529

Израиль и Иран, вероятнее всего, достигнут договоренности о прекращении боевых действий, однако это может произойти не сразу. Так считает президент США Дональд Трамп.

«Надеюсь, что будет сделка [между Израилем и Ираном]. Я думаю, пришло время для сделки», - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Канаду, где пройдет саммит лидеров Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

«Но иногда приходится решать дело путем борьбы, - добавил Трамп, имея в виду возможность продолжения боевых действий. - Посмотрим, что будет. Я думаю, есть все шансы на то, что будет сделка».

Президент США заверил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Израилю в обороне. Трамп отказался ответить на вопрос о том, просил ли он власти еврейского государства приостановить нанесение ударов по Ирану.

15 июня глава вашингтонской администрации выразил уверенность в том, что между Ираном и Израилем вскоре установится мир, и отметил, что с этой целью сейчас проводятся встречи и телефонные переговоры. Он не привел подробностей.

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