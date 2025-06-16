Иран перехватил грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой

Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали в провинции Лурестан на западе страны два грузовых автомобиля, которые перевозили израильские дроны-камикадзе и взрывчатые вещества. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

По его утверждению, перевозка грузов осуществлялась агентами израильской разведывательной службы «Моссад».

Ранее агентство NourNews информировало, что «Моссад» использовал дроны такого типа для нанесения ударов по военным объектам внутри Ирана. Издание сообщало, что небольшие грузовые автомобили и пикапы, перевозившие израильские беспилотники-камикадзе, также были задержаны иранскими правоохранителями 14 июня.