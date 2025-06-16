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Европейцы готовят медиков на случай войны

12:18 883

Все страны восточного фланга Евросоюза пересматривают протоколы реагирования в системе здравоохранения и готовятся к возможному военному конфликту с Россией, сообщает издание Politico.

В странах региона проводят учения для медиков, закупают бронежилеты и шлемы для бригад скорой помощи, а операционные переносят в подземные помещения. Конфликт в Украине разрушил иллюзию безопасности Европы, подчёркивает издание.

В Литве больницы устанавливают электрогенераторы и создают запасы медикаментов и воды для работы при отключениях электросети и водоснабжения. В Эстонии запасаются спутниковыми телефонами и разрабатывают планы запуска изолированного интернета для сохранения связи при сбоях мобильной сети.

Politico отмечает, что Польша сделала подготовку систем здравоохранения к возможному военному конфликту одной из ключевых тем своего председательства в Совете ЕС в первом полугодии 2025 года.

В материале приводится заявление заместителя главы эстонской системы здравоохранения Рагнара Вайкнемеца: «Вопрос не в том, нападет ли на нас Россия. Вопрос — когда это произойдет».

Статья написана в контексте концепции «тотальной обороны», популярной в штаб-квартирах ЕС и НАТО, а также в ряде европейских столиц. Она предполагает, что помимо милитаризации промышленности, должно быть милитаризовано все общество, включая системы информации, образования и здравоохранения, чтобы подготовить население к мысли о неизбежности крупного конфликта и восприятию России как врага.

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