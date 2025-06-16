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Пакистан закрыл погранпереходы с Ираном

12:33 1283

Власти юго-западной пакистанской провинции Белуджистан приостановили работу всех пограничных переходов с Ираном на неопределённый срок. Причиной стало усиление напряжённости в регионе на фоне сообщений о ракетных ударах Израиля по территории Ирана.

Как сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на местные органы власти, закрыты контрольно-пропускные пункты в округах Гвадар и Панджгур. Прекращено пешеходное движение, а также поставки иранского топлива, что уже привело к его дефициту в провинции.

Местные власти заявили, что меры приняты для предотвращения возможных инцидентов на границе и обеспечения общественной безопасности на фоне эскалации ирано-израильского конфликта. Жителям рекомендовано сохранять бдительность и временно воздержаться от поездок на территорию Ирана.

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщил 16 июня, что из Ирана были эвакуированы 450 пакистанских паломников. Эвакуация паломников и студентов будет продолжена.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», которую СМИ связывают с иранской ядерной программой.

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