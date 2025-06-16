Ирано-израильская война привела к взлету цены на газ в Европе

Стоимость июльского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 2,21%, до €38,73, или $470,92 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу на рынке Форекс. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures на 11:34 по бакинскому времени.
В предыдущий раз на таких уровнях газ торговался более трех месяцев назад — 4 апреля 2025 года.
Цены на природный газ растут на фоне обострения ирано-израильского конфликта. Инвесторы опасаются более масштабной войны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.
Для газовых трейдеров наибольшую обеспокоенность вызывает то, что дальнейшая эскалация конфликта может прервать поставки через Ормузский пролив, важный водный путь для морских поставок. Хотя физическая поставка сжиженного природного газа в настоящее время, по-видимому, не затронута, любые перебои могут напрячь рынок в решающий момент сезона накопления запасов в Европе.
Кроме того, на выходных Израиль нанес удар по иранскому газовому месторождению «Южный Парс» в Персидском заливе. Атака дронов вызвала мощный взрыв и пожар на заводе по переработке природного газа, пишет Bloomberg. Из-за пожара также была остановлена добыча на одной из морских платформ (добыча — 12 млн кубометров в день).