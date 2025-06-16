Ирано-израильская война привела к взлету цены на газ в Европе

Стоимость июльского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 2,21%, до €38,73, или $470,92 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу на рынке Форекс. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures на 11:34 по бакинскому времени.

В предыдущий раз на таких уровнях газ торговался более трех месяцев назад — 4 апреля 2025 года.