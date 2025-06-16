Глава МИД Украины: Ударьте по Путину там, где больно

Власти Украины резко отреагировали на массированный удар российских войск по энергетической инфраструктуре Кременчуга.
Глава МИД Андрей Сибига назвал это частью стратегии Москвы — наносить удары, пока внимание мировой общественности сосредоточено на событиях в Израиле и Иране.
По словам Сибиги, Россия целенаправленно атакует украинскую энергосистему, используя международный фокус на Ближнем Востоке как прикрытие. Он назвал удары по Кременчугу циничными и отметил, что это попытка оказать дополнительное давление, имитируя при этом готовность к переговорам с Западом.
Министр призвал международных партнеров Украины к более решительным действиям, включая:
- снижение потолка цен на российскую нефть до 30 долларов;
- введение санкций против так называемого «теневого флота» и его капитанов;
- ужесточение ограничений против энергетического сектора России в целом.
«Ударьте по Путину там, где это больно — это будет способствовать, а не мешать мирному процессу», — подчеркнул Сибига.
В ночь на 15 июня Россия нанесла комбинированный удар по Кременчугу с применением беспилотников и ракет различных типов. По сообщениям СМИ, в городе прогремели не менее 30 взрывов.