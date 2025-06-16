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Тель-Авив негодует: Франция «закрыла дверь» израильскому оружию

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13:04 1971

Утром в понедельник, 16 июня, в Париже открылся 53-й международный авиасалон Ле-Бурже – одна из крупнейших в мире выставок в сфере авиации и космоса. В выставке участвуют 9 израильских компаний, включая ведущие оборонные концерны «Авиационная промышленность», «Рафаэль» и «Эльбит Маарахот». В канун открытия павильоны израильских компаний были перекрыты черной стеной, блокирующей доступ к ним.

Пресс-служба Минобороны Израиля выразила крайнее возмущение действиями принимающей стороны.

Согласно заявлению военного ведомства, накануне вечером, всего за день до открытия выставки, ее организаторы, «действуя от имени французского правительства», распорядились убрать из павильонов израильских оборонных компаний образцы наступательных систем вооружений. По оценке израильской стороны, это является нарушением стандартной практики, принятой на подобных выставках во всем мире, поэтому представители Израиля отказались подчиниться требованиям организаторов.

В Минобороны Израиля заявили, что это требование было выдвинуто «посреди ночи», когда экспозиции на всех израильских павильонах уже были подготовлены к открытию. В итоге сотрудники форума установили черные щиты, заблокировав стенды израильских компаний.

По мнению израильской стороны, Франция «прикрывается якобы имеющими место политическими соображениями, чтобы исключить израильские наступательные вооружения из участия в международной выставке - вооружения, соперничающие с французской промышленностью». «Это особенно поразительно, учитывая впечатляющие и точные результаты израильских технологий в Иране», - полагают в министерстве.

В связи с этим Минобороны Израиля потребовало от правительства Франции и организаторов салона в Ле-Бурже убрать черные стены сегрегации из израильских павильонов и позволить израильским промышленным предприятиям демонстрировать свои системы, как и всем другим участникам выставки.

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