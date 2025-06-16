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США перебрасывают авианосец на Ближний Восток

13:05 1175

Авианосец ВМС США USS Nimitz отменил запланированный на 20 июня заход в порт Вьетнама и направляется на запад.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, решение принято из-за «оперативных потребностей», возникших на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Пресс-служба Тихоокеанского флота США заявила, что на прошлой неделе авианосная ударная группа под командованием USS Nimitz патрулировала район Южно-Китайского моря. В рамках учений проводились полёты истребителей и вертолётов, а также огневые и тактические тренировки.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон готов обеспечить безопасность американских граждан и военных объектов в регионе на фоне конфликта между Израилем и Ираном.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», нацеленную на иранскую ядерную программу. В ответ Иран через сутки нанёс удары по территории Израиля. В последующие дни обе стороны вновь обменялись ударами, сообщив о погибших и пострадавших, а также о повреждениях инфраструктуры.

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