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Задержали пророссийского Росликова

13:33 1118

Лидер латвийской партии «Стабильность!» Алексей Росликов в понедельник был задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщили депутаты партии Игорь Юдин и Светлана Чулкова, передает delfi.

Официальной информации о задержании Росликова пока нет.

На днях Служба государственной безопасности Латвии открыла уголовный процесс против Росликова по подозрению в оказании помощи России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти. Уголовный процесс был начат после того, как служба оценила высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня и другие его действия в последнее время.

5 июня депутата отстранили от участия в парламентском заседании после того, как он, выступая по поводу декларации «о ликвидации последствий русификации», использовал русский язык. Это является нарушением регламента работы парламента.

В своем выступлении лидер партии «Стабильность!» тогда заявил, что значительная часть жителей Латвии — это русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но «также участвуют в развитии государства, поэтому без них страна не сможет развиваться». В конце своей речи Росликов выкрикнул на русском языке: «Нас больше! Русский язык — наш язык!» Также депутат показал грубый жест.

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