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Европа платит России больше, чем помогает Украине

13:43 513

С момента начала полномасштабной войны в Украине страны ЕС уже перечислили России свыше 200 миллиардов евро за поставки энергоносителей. Санкции на нефть и уголь уже действуют, а прекращение импорта газа запланировано к 2027 году.

Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, на текущей неделе Еврокомиссия намерена представить новые юридические инструменты для полного запрета импорта ископаемого топлива из России — нефти, газа и угля. При этом пока отложено решение другого вопроса — зависимости от российских ядерных технологий.

В 2024 году Россия получила от стран ЕС около 22 миллиардов евро, из них около 700 миллионов — за поставки ядерного топлива. Несмотря на относительно небольшой объем, отказ от российской атомной отрасли представляет собой гораздо более сложную задачу, чем переход на альтернативные источники нефти или газа.

Причина — высокая техническая зависимость. В ЕС работает 101 ядерный реактор, из которых 19 относятся к советскому типу ВВЭР и наиболее зависят от российских поставок. По оценкам, до 25% используемого в Европе урана поступает из России, а ряд объектов продолжает заказывать оборудование и техническую поддержку у российских компаний.

«Цепочка поставок урана крайне сложна, поэтому необходим поэтапный подход», — отметил эксперт по энергетике.

В то же время представители Евросоюза заявляют, что стремятся полностью прекратить импорт российских ядерных технологий к 2030-м годам. Согласно официальным документам, для этого потребуется инвестировать не менее 241 миллиарда евро в развитие собственной инфраструктуры по обеспечению ядерным топливом.

Вопрос отказа от сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики будет рассмотрен на встрече министров стран ЕС, где планируется обсудить будущее отрасли и необходимые инвестиции.

Реализация этого плана может быть затруднена, учитывая лидирующие позиции России на мировом рынке ядерных технологий.

«Росатом — одна из крупнейших компаний, охватывающая все ключевые направления атомной энергетики», — цитирует издание мнение отраслевого эксперта.

Ранее СМИ отмечали, что новые санкции ЕС пока не оказывают существенного влияния на российскую экономику. В 2025 году экспорт сырья и топлива из России в ЕС может принести Москве больше доходов, чем Европа выделяет на военную помощь Украине.

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