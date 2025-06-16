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Рейтинг Зеленского снизился: названа причина

13:56 722

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому снизилось после роста, зафиксированного весной. По данным последнего социологического опроса, уровень доверия упал с 74% в начале мая до 65% в начале июня, тогда как недоверие выросло с 22% до 30%. Об этом пишет РБК-Украина.

Падение произошло за короткий период, и эксперты пока не называют точных причин. Однако предполагается, что повлиять могли сразу несколько факторов. Среди них — снижение эффекта консолидации, который наблюдался после смены власти в США и обострения международной повестки. Люди могли попросту привыкнуть к новому контексту, и внимание вновь переключилось на внутреннюю ситуацию.

Некоторое влияние мог оказать и временный оптимизм, вызванный подписанием соглашения в начале мая. В таких случаях часто происходит естественный откат к более умеренным оценкам. Также сыграло роль отсутствие ощутимого прогресса в завершении войны. Несмотря на переговоры, в частности, в Стамбуле, активность российских войск в Сумской и Днепропетровской областях усилилась, а обстановка на фронте оставалась напряженной.

По данным опроса, проведенного в мае-июне среди более тысячи респондентов, общий баланс доверия к президенту составляет +35%. Тем не менее его показатели всё ещё выше, чем были до зимы 2024 года. 

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