Россиян эвакуируют из Ирана через Азербайджан

Днем ранее, 14 июня, страну покинула первая группа из 88 человек, среди которых были и иностранные граждане.

13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию под названием «Восстающий лев». В рамках кампании ВВС Израиля наносят удары по объектам, связанным с военной инфраструктурой и ядерной программой Ирана.

Сообщается, что удары были нанесены по ряду районов, включая Тегеран. В результате атак погибли несколько высокопоставленных представителей иранских вооруженных сил, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также несколько ученых, работавших над ядерными разработками. Удары затронули также объекты в Натанзе и Фордо, а также военные позиции в других регионах страны. В ответ Иран начал наносить удары по стратегическим объектам на территории Израиля.