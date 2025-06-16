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В Тегеране взрываются автомобили, по улицам текут нечистоты...
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В Тегеране взрываются автомобили, по улицам текут нечистоты...

Россиян эвакуируют из Ирана через Азербайджан

14:02 482

225 граждан России выехали из Ирана в Азербайджан 15 июня, сообщили в российском посольстве в Тегеране.

Среди них — члены семей сотрудников российских загранучреждений, а также артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

Днем ранее, 14 июня, страну покинула первая группа из 88 человек, среди которых были и иностранные граждане.

13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию под названием «Восстающий лев». В рамках кампании ВВС Израиля наносят удары по объектам, связанным с военной инфраструктурой и ядерной программой Ирана.

Сообщается, что удары были нанесены по ряду районов, включая Тегеран. В результате атак погибли несколько высокопоставленных представителей иранских вооруженных сил, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также несколько ученых, работавших над ядерными разработками. Удары затронули также объекты в Натанзе и Фордо, а также военные позиции в других регионах страны. В ответ Иран начал наносить удары по стратегическим объектам на территории Израиля.

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