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Израильский министр приплыл из Азербайджана на яхте

14:14 609

Во время израильской атаки на Иран в ночь на 13 июня министр алии и интеграции Офир Софер находился в Азербайджане, сообщают израильские «Вести».

Согласно информации, Софер прибыл в Азербайджан для участия в молодежном еврейском семинаре вместе с делегацией Еврейского агентства Сохнут. В связи с израильской атакой программа была изменена – министр провел одно мероприятие с еврейской общиной 13 июня. Службы безопасности запретили ему покидать гостиницу, а ночью он был отправлен самолетом в Афины.

Из столицы Греции Софер вылетел в Ларнаку, затем отправился в Лимасол, откуда ночью 15 июня вернулся в Израиль вместе с делегацией Еврейского агентства на яхте.

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