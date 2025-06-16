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Израиль бомбит Мешхед
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Израиль бомбит Мешхед

Россия предъявила Украине условие для завершения войны

14:40 3038

Россия потребует от Украины избавиться от поставленного Западом оружия для завершения войны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. «Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они (вооружения) должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно», — сказал Грушко.

По его словам, предоставленное Украине западное оружие «создает угрозу безопасности не только России, но и стран Запада». В пример он привел переданные моджахедам в Афганистане зенитно-ракетные комплексы «Стингер», которые затем пришлось «поставить под контроль».

Согласно данным Кильского института, страны Европы предоставили Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи на сумму около 137 млрд евро, а США — на 114 млрд. Прекращение поставок оружия и иностранной военной помощи Киеву входит в российский меморандум о прекращении войны с Украиной. Это условие «необходимо для прекращения огня», заявлял президент РФ Владимир Путин.

Также Россия требует от Киева «установить предельную численность» Вооруженных сил Украины (ВСУ), вооружений и военной техники, распустить «националистические формирования» в составе ВСУ и Нацгвардии, признать аннексию Москвой Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и вывести с их территории войска. Кроме того, от Киева требуется отказаться от вступления «в военные союзы и коалиции, а также ввести запрет на размещение в стране иностранных войск, военных баз и инфраструктуры».

Помимо этого, Украина должна «подтвердить статус государства, не обладающего ядерным оружием, с установлением запрета на его прием, транзит и размещение». Отдельно Москва требует от Киева обеспечить «полноту прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения», придать русскому статус официального языка и снять все действующие санкции с России.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский меморандум ультиматумом, который никто не станет воспринимать всерьез.

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