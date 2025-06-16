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Израиль бомбит Мешхед
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Израиль бомбит Мешхед

Украине вернули тела погибших

14:53 908

В Украину вернули ещё 1245 тел погибших, и репатриационные мероприятия в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, завершены.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В общей сложности Украина получила 6057 тел погибших в рамках стамбульских договоренностей.

Сегодня состоялся завершающий этап репатриации — возвращены 1245 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим.

Идентификацией репатриированных тел займутся следователи правоохранительных органов совместно с экспертами МВД, будут проведены все необходимые экспертизы.

Напомним, что на переговорах в Стамбуле стороны договорились о возвращении «6000 на 6000» тел погибших солдат, а также об обмене «всех на всех» — тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет. По словам президента Владимира Зеленского, из 6000 переданных тел опознано лишь около 15%.

Ранее Украина получила несколько партий тел погибших: 11 июня — 1212, 14 июня — 1200, 15 июня — 1200.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил о завершении этого этапа репатриации и поблагодарил всех, кто участвовал в этом трудном, но важном процессе: «Все они проходят идентификацию, потому что за каждым — имя, жизнь, семья, которая ждет ответа. Мы не останавливаемся. Впереди — следующий этап: продолжаем борьбу за возвращение пленных. Мы возвращаем. Мы помним...»

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