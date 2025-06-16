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Израиль бомбит Мешхед
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Израиль бомбит Мешхед

AZAL обратился к пассажирам...

14:59 2645

Авиакомпания Azerbaijan Airlines в связи с последними событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства рядом стран отменяет рейсы, запланированные на 16 июня.

Согласно сообщению пресс-службы, в частности, отменены рейсы авиакомпании:

• Баку – Даммам – Баку (J2 8205/8206)

• Баку – Бахрейн – Баку (J2 505/506)

• Баку – Эр-Рияд – Баку (J2 8203/8204)

• Баку – Лахор – Баку (J2 145/146)

Кроме того, принято решение о временной приостановке рейсов по следующим направлениям:

• Баку – Тель-Авив – Баку (с 18 по 30 июня)

• Баку – Тегеран – Баку (с 19 по 30 июня)

«AZAL, руководствуясь приоритетом обеспечения безопасности полетов, продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации и оперативно принимать необходимые решения. Пассажиры будут своевременно проинформированы обо всех изменениях в расписании рейсов. Пассажирам, имеющим билеты по вышеуказанным маршрутам, предоставляется возможность полного возврата стоимости билета или изменения даты вылета без каких-либо штрафов. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected]», - заявили в пресс-службе.

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