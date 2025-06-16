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Израиль бомбит Мешхед
Новость дня
Израиль бомбит Мешхед

Россия хочет забрать иранский уран

15:08 1444

Предложение Москвы о вывозе из Ирана избыточного ядерного материала остается на столе, однако ситуация на Ближнем Востоке в последнее время серьезно осложнилась из-за начала боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает Интерфакс, отвечая в понедельник на вопрос журналистов, что Россия могла бы предложить сторонам ирано-израильского конфликта для урегулирования, в частности, хранение в РФ избыточного ядерного материала Ирана, Песков сказал: «Это предложение остается на столе, оно сохраняет свою актуальность».

«Но, разумеется, с началом бо‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌евых действий ситуация серьезно осложнилась. Мы знаем, что боевые действия начались в преддверии, накануне планировавшегося очередного раунда непрямых переговоров Ирана и США при посредничестве Омана», - заявил Песков.

По его словам, Москва «сохраняет готовность сделать все, что необходимо, чтобы (ситуация вернулась в мирное русло)». «И здесь, опять же, можно сказать, что нужно устранить первопричины этого кризиса», - добавил Песков.

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