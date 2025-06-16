Иран разбомбили. А как свергнуть власть?

С самого начала израильской операции против Ирана декларировалась цель лишить его возможности производить ядерное оружие. Теперь заявляется о том, что целью является свержение режима исламской республики. Это давняя проблема израильтян. Осуществляя блестящие, не побоюсь этого слова, головокружительно-фантастические операции на стыке сочетания военных усилий авиации, применения высокоточного оружия последнего поколения и действий своей агентурной сети на территории противника, Израиль всякий раз оказывается не в состоянии добиться стратегической цели: принуждения своего врага к капитуляции.

Ослабить его – да. Нанести критический ущерб – безусловно. Но вот так, чтобы вывести из игры, заставить отказаться, грубо говоря, даже думать о том, чтобы «поднимать хвост на Израиль» - вот с этим постоянные проблемы. Так было с ХАМАС, так было с «Хезболлой», так происходит сейчас с Ираном и хуситами. Данные об иранских потерях в генералитете, в сфере атомной инфраструктуры, в системе ПВО и прочем, конечно, впечатляют, но этим войну не выиграешь. Особенно если ставятся такие масштабные задачи, как свержение иранского режима. Если говорить о разрушении военной части иранской ядерной программы, то эту задачу Израиль фактически выполнил. Даже если судить по открытым источникам, оценивать поражение объектов в Исфахане и Натензе, а также другие факторы вроде ликвидации цвета иранских атомщиков, Иран отброшен в своей военной атомной программе как минимум на год-полтора. А вот со всем остальным – гораздо сложнее. Во-первых, потому, что так называемая «доктрина Дуэ», сформулированная в 30-х-годах прошлого века и гласящая, что противника якобы можно вынудить сдаться, прибегая исключительно к дистанционным ударам с воздуха, еще нигде и ни разу в мире не сработала. Ни разу. Нигде.

Во-вторых, запас бомб, ракет и противоракет у Израиля конечен. Как, впрочем, и у Ирана. Иными словами, возможности израильтян и иранцев по нанесению взаимных ударов начинают стремительно истощаться: израильских и иранских запасов может элементарно не хватить для продолжения ударов. Если, конечно, на стороне Израиля не выступят США, от чего Вашингтон открещивается как черт от ладана. И, в-третьих, Израиль не имеет технической возможности поддерживать интенсивность ударов по Ирану, какая наблюдалась в первые сутки боевых действий. Израильские ВВС наносят удары, следуя по длительному маршруту через территорию Иордании и Ирака, – это многочасовые полеты, которые не позволяют использовать самолеты с большой боевой нагрузкой (им требуется топливо) и истощают пилотов. Ракетной же компоненты, аналогичной иранской, у Израиля нет. Иными словами, добиться шансов на сокрушительное военное поражение Ирана у Израиля нет, если, конечно, «внезапный» Трамп не примет решение бросить все на алтарь израильской победы. А это пока маловероятно, поскольку американский президент ведет себя как «переборчивая блондинка»: и вроде как успеху Израиля помогать не хочет, и из процесса не выходит, мечты о Нобелевской премии мира покоя не дают.