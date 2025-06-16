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Израиль в иранском небе как у себя дома. А в Иране убивают бойцов КСИР
Новость дня
Израиль в иранском небе как у себя дома. А в Иране убивают бойцов КСИР

Путин поблагодарил Эрдогана, Эрдоган пожаловался на Нетаньяху

15:27 1448

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого «выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие российско-украинским переговорам», сообщили в Кремле.

Во время обсуждения войны Израиля и Ирана Эрдоган заявил, что «спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона, что беззаконие правительства (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху представляет собой явную угрозу международной системе, и что регион не может допустить новой войны».

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Израиль в иранском небе как у себя дома. А в Иране убивают бойцов КСИР
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Путин поблагодарил Эрдогана, Эрдоган пожаловался на Нетаньяху
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