Израильяне не хотят свергать Хаменеи

Израильская сторона своими действиями в отношении Ирана не преследует цели сменить режим в исламской республике, заявила на брифинге посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

«Нет цели изменить [режим в Иране], - отметила посол в ответ на соответствующий вопрос. - Это не одна из целей операции».

Гальперин подчеркнула, что «только иранский народ решит за себя, какой они хотят для себя режим».

Также посол заявила, что пока рано говорить об урегулировании конфликта Израиля и Ирана невоенным путем. «Первый приоритет на данный момент - это уничтожить желание, возможность, намерения. После того как мы их уничтожим, будем смотреть, как правильно идти дальше», - отметила Гальперин, добавив, что пока «слишком рано думать, кто, когда и как» будет участвовать в урегулировании конфликта.