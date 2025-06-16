Джейхун Байрамов отказал, и Израиль придумал чудо-истребитель

По информации источников, Израиль не использовал воздушную или наземную дозаправку во время недавней атаки на Иран. Вместо этого, уточняют чиновники, была внедрена новая система хранения топлива, не нарушающая радиолокационную скрытность самолета. Модификации проводились в сотрудничестве между Израилем и США и касались модели F-35I Adir.

США и Израиль внесли секретные модификации в израильские истребители F-35, которые позволили им увеличить дальность полета без дозаправки и при этом сохранить характеристики малозаметности.

F-35 считается единственным в мире истребителем-невидимкой большой дальности. Изменения, позволившие ему обойтись без дозаправки при перелете на расстояние около 2 тысяч километров, оцениваются чиновниками как «переломный момент». По их словам, ключевым решением стало добавление внешних сбрасываемых баков, спроектированных с учетом требований малозаметности.

Издание отмечает, что модификация носит стратегическое значение: теперь, по оценкам специалистов, F-35I может наносить удары по удаленным целям без внешней поддержки. Это может повлиять на желание стран Ближнего Востока, рассматривающих возможность закупки самолета, а также вызовет интерес со стороны Китая и России, уточняет издание.

«F-35 имеет публично заявленную дальность полета около 700 миль. Кратчайшее расстояние между Израилем и Ираном составляет около 620 миль в одну сторону. Если бы дозаправка в воздухе не применялась, то теоретически они могли бы использовать базу США в Персидском заливе или в Азербайджане, однако официальные лица, с которыми общались представители MEE, заявили, что наземная дозаправка не производилась ни на одной из баз США в регионе. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил своему иранскому коллеге Аббасу Аракчи, что Азербайджан не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию для нанесения ударов по Ирану или любой другой стране», - отмечает издание.

Это заявление главы МИД Азербайджана стало реакцией на предположения, что Израиль мог использовать региональные базы для дозаправки, если бы не проводил модификацию F-35.

Издание напоминает, что в последние годы появлялись сообщения, что Израиль работает над проектом модификации F-35. В 2021 году израильское издание Walla сообщало, что израильские ВВС работают над сбрасываемым баком для F-35I Adir. Уточнялось, что Израиль может завершить модификацию за два года.