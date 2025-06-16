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Израиль мощно бомбит Тегеран. А Нетаньяху заявил, что Израиль близок к своим целям
Новость дня
Израиль мощно бомбит Тегеран. А Нетаньяху заявил, что Израиль близок к своим целям

Трамп промолчал, а соседи обеспокоены

16:30 1474

Соседние с Ираном страны обеспокоены действиями Израиля и не хотят, чтобы их втянули в этот конфликт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Израильские удары по Тегерану

По мнению источников, нефтяные объекты и инфраструктура в регионе могут стать целями для атак Ирана. Однако Тегеран вряд ли захочет испортить отношения с соседями, над восстановлением которых он работал два года. При этом некоторые страны в частном порядке приветствовали усилия по срыву ядерной программы Ирана, против которой они уже давно выступают. Один из собеседников агентства выразил сомнения в том, что атаки Ирана могут затронуть другие страны, кроме Израиля.

В то же время источник Bloomberg указал, что удары Израиля могут привести к катастрофическим последствиям для региона за пределами Ирана из-за возможной утечки радиации.

Президент США Дональд Трамп выступал против израильского плана бомбардировок Ирана, но за несколько дней до начала операции признал, что опасения Израиля оправданы. Он дал молчаливое одобрение и согласился предоставить поддержку со стороны США, рассказали источники NBC. Как сообщает телеканал, 8 июня, за несколько дней до начала эскалации, президент США надеялся на успех дипломатии, но уже был разочарован тем, что Иран не ответил на его последнее предложение по ядерной сделке.

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