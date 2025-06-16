В Ираке заявили о планах Израиля создать «новую карту Ближнего Востока»

Атаками по территории Ирана Израиль стремится расширить площадь боевых действий в регионе и заново перечертить карту Ближнего Востока. Такое предположение выдвинул премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

«Израиль намерен увеличить масштабы войны в регионе, чтобы создать новую карту Ближнего Востока», - указал глава иракского правительства, слова которого привел телеканал Shafaq news.

Ас-Судани указал на «законное право Ирана на самооборону в соответствии с нормами Организации Объединенных Наций».

А министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн во время телефонного разговора с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми заявил, что «продолжение войны будет иметь серьезные последствия для региона и мира. В этой войне нет победителя, а ее продолжение может вызвать серьезные экономические кризисы, особенно если она распространится на регион Ормузского пролива, что может привести к глобальному экономическому кризису», цитирует его иракское информационное агентство INA.