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В Ираке заявили о планах Израиля создать «новую карту Ближнего Востока»

16:42 1557

Атаками по территории Ирана Израиль стремится расширить площадь боевых действий в регионе и заново перечертить карту Ближнего Востока. Такое предположение выдвинул премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

«Израиль намерен увеличить масштабы войны в регионе, чтобы создать новую карту Ближнего Востока», - указал глава иракского правительства, слова которого привел телеканал Shafaq news.

Ас-Судани указал на «законное право Ирана на самооборону в соответствии с нормами Организации Объединенных Наций».

А министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн во время телефонного разговора с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми заявил, что «продолжение войны будет иметь серьезные последствия для региона и мира. В этой войне нет победителя, а ее продолжение может вызвать серьезные экономические кризисы, особенно если она распространится на регион Ормузского пролива, что может привести к глобальному экономическому кризису», цитирует его иракское информационное агентство INA.

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