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Рафаэль Физиев в гостях у Гурбана Гурбанова

Это увидят 47 млн подписчиков; фото, видео
Отдел спорта
16:48 1524

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев, который 21 июня выйдет на соглавный бой исторического турнира UFC в Баку, сегодня побывал на базе футбольного клуба «Карабах».

Там он встретился с главным тренером Гурбаном Гурбановым и футболистом Бахлулом Мустафазаде.

Гурбан Гурбанов подарил бойцу футболку с номером 11, а Физиев презентовал тренеру официальные перчатки UFC.

Затем Физиев и Мустафазаде поупражнялись с мячом, а также поработали над ударной техникой.

О встрече Физиева с представителями «Карабаха» рассказала и официальная страница UFC в Instagram, где у организации более 47 миллионов подписчиков.

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Публикация от UFC (@ufc)

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