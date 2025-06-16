Рафаэль Физиев в гостях у Гурбана Гурбанова

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев, который 21 июня выйдет на соглавный бой исторического турнира UFC в Баку, сегодня побывал на базе футбольного клуба «Карабах».

Там он встретился с главным тренером Гурбаном Гурбановым и футболистом Бахлулом Мустафазаде.

Гурбан Гурбанов подарил бойцу футболку с номером 11, а Физиев презентовал тренеру официальные перчатки UFC.

Затем Физиев и Мустафазаде поупражнялись с мячом, а также поработали над ударной техникой.

О встрече Физиева с представителями «Карабаха» рассказала и официальная страница UFC в Instagram, где у организации более 47 миллионов подписчиков.