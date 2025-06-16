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США внезапно отказали России

16:58 2938

Соединенные Штаты отменили консультации с Россией по нормализации работы дипломатических ведомств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду, что «взятая американцами пауза не затянется».

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению раздражителей в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков», - сказала Захарова.

Первые после вторжения в Украину переговоры России и США на высоком уровне состоялись в феврале 2025 года в Эр-Рияде. Главным итогом стало соглашение о возобновлении полноценной работы дипломатических миссий. Также обсуждалась подготовка возможной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, хотя точная дата не была определена. Стороны договорились создать «механизм консультаций для устранения раздражителей» в двусторонних отношениях и начать контакты по вопросу российско-украинской войны.

В начале июня 2025 года Россия и США договорились перенести консультации по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях из Стамбула в свои столицы. Посол РФ в США Александр Дарчиев сообщил, что третий раунд переговоров пройдёт в ближайшее время в Москве на уровне послов.

Обсуждались такие вопросы, как авиасообщение, ядерная программа Ирана и другие сложные темы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры будут вестись по линии дипломатических ведомств.

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