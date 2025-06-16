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Израиль мощно бомбит Тегеран. А Нетаньяху заявил, что Израиль близок к своим целям

«Серый кардинал» выжил? Израиль не подтверждает

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Аскер Манафов, собкор
17:04 2668

После волны противоречивых сообщений о судьбе Али Шамхани, одного из ближайших соратников верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которого в коридорах Тегерана называют «серым кардиналом», иранские государственные СМИ опровергли информацию о его гибели. Как сообщает агентство ISNA в понедельник утром, Шамхани жив, а его состояние оценивается как «стабильное» благодаря «усилиям медицинской бригады».

Ранее оппозиционные и зарубежные источники, включая Iran International, сообщили, что Шамхани стал одной из первых целей израильской операции «Ам Калави» и был убит в результате удара по его резиденции. Также иранское издание Noor News сообщало о его тяжелом ранении. Позднее местные СМИ даже подтвердили его смерть.

Однако, по заявлению ISNA, глава медицинской группы, наблюдающей за Шамхани, опроверг эти сообщения. По его словам, с момента госпитализации состояние бывшего главы Высшего совета национальной безопасности остается «стабильным».

Шамхани слишком уж знаковая фигура

Али Шамхани — одна из наиболее влиятельных фигур в иерархии исламской республики. В прошлом он занимал пост командующего ВМС Ирана, был министром обороны, возглавлял Центр стратегических исследований ВС, а также долгое время являлся секретарем Высшего совета национальной безопасности. Шамхани также участвовал в переговорах по нормализации отношений с Саудовской Аравией, состоявшихся в Пекине в 2023 году.

В Иране он считается не только влиятельным советником аятоллы Хаменеи, но и ключевой фигурой в сфере региональной политики и обороны.

Несмотря на официальные заявления, западные и оппозиционные источники продолжают выражать сомнения в правдивости иранской информации. Поскольку израильские источники в оборонных структурах пока не подтверждают достоверность заявления о том, что Шамхани жив.

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