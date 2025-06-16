Зеленский: Россия хотела обменивать военных на детей. Это сумасшествие

Россия предлагала Украине обменивать своих военных на похищенных украинских детей, заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам встречи с австрийским президентом Александром Ван дер Белленом в Вене.

«Русские предлагали нам обменивать украинских детей на их военных. Это сумасшествие. Это вне понимания и вне международного права», - сказал Зеленский.

Украинский лидер заявил, что рассчитывает на поддержку Австрии в вопросе о бывших украинских должностных лицах и олигархах, которые скрываются от правосудия в Европе.

Зеленский также сообщил, что на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом в Гааге будет обсуждать в том числе покупку вооружения: «Один из вопросов, который я буду обсуждать с Трампом на встрече, — это по оборонному пакету, который Украина готова купить».