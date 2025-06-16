Иран покажет «современное оборудование», когда сочтет нужным

Вооруженные силы Ирана еще не использовали весь ракетный потенциал при последних ударах по Израилю, утверждает советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ахмад Вахиди.

«Мы еще не в полной мере использовали свой стратегический ракетный потенциал. Когда мы сочтем нужным, мы выведем на поле боя наше современное оборудование. И ракеты нового поколения - лишь часть этого», - сказал Вахиди в интервью агентству Tasnim, назвав ложными утверждения о том, что у Ирана заканчиваются запасы ракет.