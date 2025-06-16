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Израиль мощно бомбит Тегеран. А Нетаньяху заявил, что Израиль близок к своим целям
Новость дня
Израиль мощно бомбит Тегеран. А Нетаньяху заявил, что Израиль близок к своим целям

Иран покажет «современное оборудование», когда сочтет нужным

17:45 671

Вооруженные силы Ирана еще не использовали весь ракетный потенциал при последних ударах по Израилю, утверждает советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ахмад Вахиди.

«Мы еще не в полной мере использовали свой стратегический ракетный потенциал. Когда мы сочтем нужным, мы выведем на поле боя наше современное оборудование. И ракеты нового поколения - лишь часть этого», - сказал Вахиди в интервью агентству Tasnim, назвав ложными утверждения о том, что у Ирана заканчиваются запасы ракет. 

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