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Что происходит с олимпийским чемпионом Хидаятом Гейдаровым?

Эльмир Алиев, Будапешт
17:46 1408

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров вчера после 10-месячного перерыва впервые вышел на татами и проиграл в первой же схватке чемпионата мира в Будапеште.

Дзюдоист, выигравший в прошлом году все что можно, столкнулся после поражения со шквалом критики, в большинстве своем несправедливой и неоправданной. Если кто-то ожидал, что, впервые выйдя на татами после триумфа в Париже, Хидаят разнесет всех соперников, то это, как говорится, его проблемы.

Гейдаров должен был выступить на апрельском чемпионате Европы в Черногории, но пропустил турнир из-за болезни. Пришлось после долгого перерыва стартовать сразу же на чемпионате мира. Быть может, если бы в Будапеште 27-летнему чемпиону достался соперник послабее, он бы постепенно разборолся. Но выпал крепкий грузин Квантидзе, который жаждал взять реванш у олимпийского чемпиона за поражение на прошлогоднем чемпионате Европы. И ему это удалось.

В весовой категории до 73 кг, в которой выступает Гейдаров, чемпионом мира вчера стал француз Габа. Тот самый, которого Хидаят одолел в финале Олимпиады на глазах у парижской публики, неистово болевшей за своего. Но давайте сравним: для Габа нынешний чемпионат мира был уже четвертым соревнованием после Олимпиады. На апрельском чемпионате Европы он, проиграв нашему Рашиду Мамедалиеву, затем взял бронзу, а сейчас в Будапеште победил всех.

То есть француз успел набрать форму. Хидаят пока только в самом начале пути к Лос-Анджелесу-2028, где важнейшим промежуточным соревнованием будет чемпионат мира-2026, который пройдет в Баку.

Гейдаров не общается с прессой. Отказался от интервью до старта чемпионата, не стал говорить и после поражения. Зато поделился несколькими «сторис» в Инстаграме, посредством которых отправил месседжи своим критикам. Одно послание, которое было на грани фола, ему даже пришлось удалить.

Еще раз скажу, что адекватные болельщики, люди более-менее разбирающиеся в спорте понимают, что олимпийский цикл по большому счету только начался и требовать, чтобы наши герои Парижа брали медали на каждом соревновании, неправильно. Но рассчитывать на то, что критики не будет совсем, наивно. Олимпийский чемпион должен быть готов к пристальному вниманию публики и плюрализму мнений. Нужно опустить голову и работать, чтобы отвечать на татами, а не через Инстаграм!

P.S. На чемпионате мира в Будапеште Хидаят Гейдаров заявлен также на командный турнир, который пройдет 20 июня.

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