Что происходит с олимпийским чемпионом Хидаятом Гейдаровым?

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров вчера после 10-месячного перерыва впервые вышел на татами и проиграл в первой же схватке чемпионата мира в Будапеште.

Дзюдоист, выигравший в прошлом году все что можно, столкнулся после поражения со шквалом критики, в большинстве своем несправедливой и неоправданной. Если кто-то ожидал, что, впервые выйдя на татами после триумфа в Париже, Хидаят разнесет всех соперников, то это, как говорится, его проблемы. Гейдаров должен был выступить на апрельском чемпионате Европы в Черногории, но пропустил турнир из-за болезни. Пришлось после долгого перерыва стартовать сразу же на чемпионате мира. Быть может, если бы в Будапеште 27-летнему чемпиону достался соперник послабее, он бы постепенно разборолся. Но выпал крепкий грузин Квантидзе, который жаждал взять реванш у олимпийского чемпиона за поражение на прошлогоднем чемпионате Европы. И ему это удалось.

В весовой категории до 73 кг, в которой выступает Гейдаров, чемпионом мира вчера стал француз Габа. Тот самый, которого Хидаят одолел в финале Олимпиады на глазах у парижской публики, неистово болевшей за своего. Но давайте сравним: для Габа нынешний чемпионат мира был уже четвертым соревнованием после Олимпиады. На апрельском чемпионате Европы он, проиграв нашему Рашиду Мамедалиеву, затем взял бронзу, а сейчас в Будапеште победил всех. То есть француз успел набрать форму. Хидаят пока только в самом начале пути к Лос-Анджелесу-2028, где важнейшим промежуточным соревнованием будет чемпионат мира-2026, который пройдет в Баку.