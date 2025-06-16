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Либерман заявил о начале «тотальной войны» между Израилем и Ираном

18:00 1098

Израильский политик, лидер партии «Наш дом – Израиль», бывший министр обороны Авигдор Либерман высказался за резкую эскалацию ударов по Ирану.

Во время поездки в город Реховот при осмотре последствий попадания иранской ракеты по комплексу зданий Института Вейцмана, Либерман заявил, что между Израилем и Ираном уже начинается «тотальная война», передает издание The Times of Israel.

Как полагает Либерман, Израиль должен теперь нанести удары «по всем иранским электростанциям, по каждой нефтяной скважине, каждому газовому месторождению, каждому топливохранилищу, по морским портам и аэропортам».

«Мы уже платим очень высокую цену. Иранцы атакуют центры проживания населения и гражданскую инфраструктуру. Это тотальная война», - считает политик. По его мнению, Израиль «не должен останавливаться на полпути» в своей кампании против Ирана.

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