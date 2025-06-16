40 тысяч туристов застряли в Израиле

Около 40 тысяч иностранных туристов оказались заблокированы в Израиле после закрытия воздушного пространства страны на неопределённый срок на фоне иранских ракетных ударов.

Ведомство открыло круглосуточный виртуальный офис, предоставляющий информационные услуги через цифровые каналы на иврите и английском языках. Министерство также взаимодействует с гостиницами и другими объектами размещения, чтобы при необходимости оказывать туристам помощь с жильём.

«Мы предоставляем информацию о доступных вариантах выезда из Израиля для владельцев иностранных паспортов через наземные пограничные переходы в Иорданию и Египет, которые остаются открытыми», — сообщили в министерстве.

Кроме того, на фоне кризиса Израиль также запускает операцию «Безопасное возвращение» по репатриации около 150 000 своих граждан, застрявших за границей. Как заявили в Министерстве транспорта и службе безопасности ШАБАК, первые рейсы вылетят из Нью-Йорка, Бангкока, Ларнаки, Афин и Рима. Регистрация будет доступна на сайтах авиакомпаний El Al, Arkia и Israir.