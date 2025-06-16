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Израиль мощно бомбит Тегеран. А Нетаньяху заявил, что Израиль близок к своим целям

40 тысяч туристов застряли в Израиле

18:28 179

Около 40 тысяч иностранных туристов оказались заблокированы в Израиле после закрытия воздушного пространства страны на неопределённый срок на фоне иранских ракетных ударов.

Об этом сообщило Министерство туризма.

Ведомство открыло круглосуточный виртуальный офис, предоставляющий информационные услуги через цифровые каналы на иврите и английском языках. Министерство также взаимодействует с гостиницами и другими объектами размещения, чтобы при необходимости оказывать туристам помощь с жильём.

«Мы предоставляем информацию о доступных вариантах выезда из Израиля для владельцев иностранных паспортов через наземные пограничные переходы в Иорданию и Египет, которые остаются открытыми», — сообщили в министерстве.

Кроме того, на фоне кризиса Израиль также запускает операцию «Безопасное возвращение» по репатриации около 150 000 своих граждан, застрявших за границей. Как заявили в Министерстве транспорта и службе безопасности ШАБАК, первые рейсы вылетят из Нью-Йорка, Бангкока, Ларнаки, Афин и Рима. Регистрация будет доступна на сайтах авиакомпаний El Al, Arkia и Israir.

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