Пезешкиан: Иран усилит ответ, если США не сдержат Израиль

Об этом он сообщил в телефонном разговоре с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, передает агентство IRNA.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран будет вынужден прибегнуть к более жёстким действиям, если США не остановят Израиль.

«Если США не сдержат сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим.), Ирану ничего не останется, кроме как отвечать ещё более жёстко», — подчеркнул Пезешкиан.

По его словам, Израиль пытался дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике, но получил ответный удар и «понес тяжелые потери». В случае повторной агрессии, добавил он, реакция будет ещё более серьёзной.

Пезешкиан также провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы иранский лидер заявил, что Тегеран готов вернуться к переговорам с США по ядерной сделке, но только при условии прекращения израильских ударов по Ирану.

«Спецпосланник США по ядерной сделке говорил Аракчи, что Израиль не предпримет никаких действий без разрешения США. Однако перед началом нового раунда переговоров Израиль атаковал Иран — это означает, что Вашингтон дал зелёный свет на нападение. Если США действительно хотят диалога, они должны сначала остановить агрессию Израиля против стран региона», — заявил Пезешкиан, чьи слова приводит пресс-служба.

Эрдоган в свою очередь выразил готовность выступить посредником в конфликте между Ираном и Израилем. Вскоре после этого турецкий лидер провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который также предложил посредничество.

Операция Израиля под названием «Народ как лев» началась 13 июня и была направлена против объектов иранской ядерной и оборонной инфраструктуры. В ответ Тегеран нанёс по израильской территории удары сотнями ракет и дронов. В результате обострения сорвался следующий раунд переговоров Ирана и США по новой ядерной сделке. По данным СМИ, Израиль заранее предупредил США о намерении атаковать, однако Вашингтон заявил, что не участвует в военной операции.