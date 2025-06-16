В Израиле дали совет Хаменеи

В Израиле считают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи не должен «жить легко, и советуют ему «менять спальни» по ночам, сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

Как заявил телеканалу чиновник, Израиль, в принципе, не убивает политических лидеров, а сосредотачивается на ядерной и военной сфере. При этом, согласно CBS, чиновник указал на то, что верховный лидер Ирана входит в число тех, кто принимает решения в этих областях.

«Я не думаю, что кому-либо, принимающему решения относительно этих программ, следует жить легко и непринужденно... Верховному лидеру следует менять спальни по ночам», - приводит телеканал слова чиновника.

Reuters ранее со ссылкой на двух американских чиновников передавало, что президент США Дональд Трамп в последние несколько дней якобы «наложил вето» на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.