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Израиль ударил по штаб-квартире иранского гостелевидения
Новость дня
Израиль ударил по штаб-квартире иранского гостелевидения

Война с Ираном обходится Израилю в миллионы

18:59 1175

С начала боевых действий 7 октября против ХАМАС Израиль потратил около 85 млрд долларов, сообщает The Economist.

По оценкам издания, в случае полномасштабной войны с Ираном ежедневные расходы могут достигать $300 млн — в основном на авиатопливо и боеприпасы.

Операция Израиля под названием «Народ как лев» началась 13 июня и была направлена против объектов иранской ядерной и оборонной инфраструктуры. В ответ Тегеран нанёс по израильской территории удары сотнями ракет и дронов. В результате обострения сорвался следующий раунд переговоров Ирана и США по новой ядерной сделке. По данным СМИ, Израиль заранее предупредил США о намерении атаковать, однако Вашингтон заявил, что не участвует в военной операции.

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