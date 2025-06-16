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Трамп не подписал заявление G7 по Израилю и Ирану

новость дополнена
19:02 1705

Лидеры стран G7 — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии — подготовили проект совместного заявления по конфликту между Израилем и Ираном. Однако президент США Дональд Трамп отказался его подписывать, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в районе Кананаскис. Ранее предполагалось, что итогового совместного заявления от лидеров не будет, однако возможны отдельные заявления по различным вопросам.

Причины отказа Трампа не раскрываются.

Агентство Reuters со ссылкой на копию документа сообщает, что проект итогового заявления саммита Группы семи в Канаде утверждает, что Иран «никогда не должен получить ядерное оружие», а Израиль «имеет право на самооборону».

В документе также содержится призыв «прекратить эскалацию» ради региональной стабильности и выражается готовность G7 «работать над обеспечением стабильности энергорынков».

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