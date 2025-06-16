Трамп не подписал заявление G7 по Израилю и Ирану

Лидеры стран G7 — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии — подготовили проект совместного заявления по конфликту между Израилем и Ираном. Однако президент США Дональд Трамп отказался его подписывать, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в районе Кананаскис. Ранее предполагалось, что итогового совместного заявления от лидеров не будет, однако возможны отдельные заявления по различным вопросам.

Причины отказа Трампа не раскрываются.