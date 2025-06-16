Трамп перед трудным выбором

Как утверждает телеканал, на выходных Трамп отклонил израильский план ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Однако ситуация в регионе обостряется, и в случае атак Тегерана на американские объекты, по словам собеседников телеканала, Вашингтон может быть вынужден ответить силой.

Президент США Дональд Трамп стремится избежать вовлечения в открытую войну с Ираном, при этом он сталкивается с давлением со стороны республиканцев, настаивающих на военном вмешательстве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Среди республиканцев нарастает призыв к действиям. Бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что, если Иран не пойдет на уступки и не возобновит диалог, США должны быть готовы поддержать Израиль и «уничтожить ядерную программу Тегерана». Сенатор Линдси Грэм также призвал Трампа «пойти до конца», если дипломатия не сработает.

CNN отмечает, что Трамп оказался перед политическим и стратегическим выбором. Его собственное движение «Америка прежде всего» требует отказа от участия в ближневосточных конфликтах, часть сторонников MAGA уже выражают недовольство происходящим. При этом Трамп опасается, что удар по Ирану может разрушить поддержку внутри его собственного электората.

По оценке телеканала, новый конфликт стал серьезным испытанием для внешнеполитической доктрины Трампа, согласно которой Ближний Восток должен ассоциироваться с торговлей и развитием, а не с насилием и хаосом.