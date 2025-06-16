Европа эвакуирует граждан с Ближнего Востока

На фоне конфликта между Израилем и Ираном Германия планирует эвакуировать почти 5 тысяч своих граждан.

По его словам, в кризисных списках ELEFAND числятся около 4 тысяч немцев, находящихся в Израиле, и почти 1 тысяча — в Иране. Точные цифры неизвестны, так как не все зарегистрированы. МИД призвал граждан Германии срочно внести себя в списки.

Из-за ограничений на авиаперелёты Берлин рассматривает разные сценарии эвакуации, но окончательного плана пока нет.

Другие страны также начали эвакуацию.

Чехия уже вывезла около 80 человек из Тель-Авива автоколонной в соседнюю страну, откуда они отправились в Прагу правительственным самолётом.

Словакия направила два правительственных борта, один из которых должен прибыть в Братиславу 16 июня.

Польша планирует эвакуацию через Иорданию: группы будут доставлены в Амман, а затем — в Польшу.

США эвакуируют семьи дипломатов и предлагают гражданам покинуть Израиль через Иорданию.

Россия рекомендует своим гражданам покинуть Иран через КПП «Астара» на границе с Азербайджаном. В Баку уже прибыли более 300 эвакуированных из разных стран, включая российских артистов и сотрудников дипмиссий.