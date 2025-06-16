Иран: Один звонок Трампа может остановить Нетаньяху

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.

Президенту США Дональду Трампу достаточно сделать всего один звонок, чтобы «приструнить» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и открыть путь к дипломатическому решению конфликта.

«Если Трамп действительно заинтересован в окончании войны и говорит о дипломатии искренне, то следующий шаг очевиден… Один звонок из Вашингтона способен сдержать кого-то вроде Нетаньяху. Это может открыть дорогу переговорам», — написал Аракчи.

Он также подчеркнул, что любое участие США в вооруженном конфликте между Израилем и Ираном поставит крест на шансах на дипломатическое урегулирование.