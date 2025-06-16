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Израиль ударил по штаб-квартире иранского гостелевидения
Новость дня
Израиль ударил по штаб-квартире иранского гостелевидения

Иран хочет переговоров

19:42 1399

Иранские власти стремятся прекратить боевые действия и возобновить переговоры по ядерной программе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ближневосточные и европейские источники.

По данным издания, Тегеран передал неофициальные сигналы США и Израилю через арабских посредников.

Собеседники WSJ утверждают, что Иран выразил готовность вернуться за стол переговоров, если Вашингтон не поддержит военную операцию Израиля.

Тем временем, как пишет газета, в Иерусалиме считают, что у Тель-Авива нет причин сворачивать операцию: израильские авиаудары продолжаются с 13 июня, а иранские контрудары наносят ограниченный ущерб. Израиль, по данным СМИ, нацелен на дальнейшее уничтожение ядерной и военной инфраструктуры Ирана.

По официальным данным, за три дня боевых действий в Иране погибли 128 человек, в Израиле — 21.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня заявил, что власти готовы вернуться к переговорам с США по ядерной сделке, только если Израиль прекратит удары по Исламской Республике. Запланированный на 15 июня шестой раунд консультаций США и Ирана был сорван из-за операции Израиля.

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