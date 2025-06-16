Иран хочет переговоров

По данным издания, Тегеран передал неофициальные сигналы США и Израилю через арабских посредников.

Иранские власти стремятся прекратить боевые действия и возобновить переговоры по ядерной программе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ближневосточные и европейские источники.

Собеседники WSJ утверждают, что Иран выразил готовность вернуться за стол переговоров, если Вашингтон не поддержит военную операцию Израиля.

Тем временем, как пишет газета, в Иерусалиме считают, что у Тель-Авива нет причин сворачивать операцию: израильские авиаудары продолжаются с 13 июня, а иранские контрудары наносят ограниченный ущерб. Израиль, по данным СМИ, нацелен на дальнейшее уничтожение ядерной и военной инфраструктуры Ирана.

По официальным данным, за три дня боевых действий в Иране погибли 128 человек, в Израиле — 21.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня заявил, что власти готовы вернуться к переговорам с США по ядерной сделке, только если Израиль прекратит удары по Исламской Республике. Запланированный на 15 июня шестой раунд консультаций США и Ирана был сорван из-за операции Израиля.