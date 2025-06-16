Трамп: Иран проигрывает эту войну

«Это болезненно для обеих сторон. Я видел сообщения от посредников, что Иран хочет вести переговоры. Они хотят деэскалации. Ирану нужно немедленно начать переговоры, пока не стало слишком поздно. Они не выигрывают эту войну», — заявил Трамп, добавив, что Израиль «чувствует себя очень уверенно», а США оказали ему значительную поддержку.

Президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7, что получил через посредников сигналы о желании Ирана начать переговоры и снизить напряжённость.

Он подчеркнул, что у Ирана было достаточно времени: «Они хотели бы вести переговоры, но им следовало сделать это до того, как истекли 60 дней. У них было 60 дней, а на 61-й день я сказал: у нас нет сделки».

Эти слова прозвучали на встрече Трампа с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита Группы семи, который проходит в Кананаскисе, в канадской провинции Альберта.

На уточняющий вопрос о возможном военном вмешательстве США Трамп отказался раскрывать детали: «Я не хочу говорить об этом».

В то же время официальные источники в Израиле утверждают, что не получали от Ирана предложений о переговорах.