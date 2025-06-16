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Израиль ударил по штаб-квартире иранского гостелевидения
Новость дня
Израиль ударил по штаб-квартире иранского гостелевидения

Эрдоган заявил, что Израиль «рискует собственным существованием»

20:12 414

Операция Израиля против Ирана является проблемой не только Тегерана, но и влияет на весь регион. Так заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления после заседания Кабинета министров.

«Израиль не осознает, какую ошибку он совершил. В нашей древней географии ни одна страна не ограничена собственными границами и администрацией. Каждый инцидент в регионе тесно касается и влияет на все общества в регионе и имеет среднесрочные и долгосрочные последствия. Нападение на палестинский народ не ограничивается всего несколькими миллионами человек там. Нападение на Иран - это вопрос, который касается не только иранского государства», - сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что с 13 июня он сам и турецкие министры «ведут активную дипломатию»: «Мы с самого начала указывали, что обсуждение ядерной программы Ирана должно проводиться за столом переговоров, и сегодня у нас та же точка зрения. Турция готова внести свой вклад [в урегулирование между Израилем и Ираном], включая посредничество», - заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, «с каждым днем становится все яснее, что атака Израиля, предпринятая под предлогом поражения ядерных объектов Ирана, имеет более масштабные и коварные цели. Израиль, совершая эти нападения, действует при неограниченной поддержке Запада и ведет себя как агрессор. С каждой новой пролитой каплей крови он рискует своим собственным существованием и будущим своего общества», - заявил турецкий президент.

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