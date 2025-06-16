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Израиль уничтожил иранские истребители
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Израиль уничтожил иранские истребители

Иран пошел на Израиль гиперзвуковыми ракетами. Что дальше?

о развитии ситуации
Айдын Керимов, автор haqqin.az
21:00 2937

На фоне продолжающихся обменов ударами между Ираном и Израилем Тегеран заявил о применении гиперзвукового оружия и пригрозил полномасштабной эскалацией, указав: «Мы будем продолжать до полного уничтожения Израиля».

По информации телеканала Al-Arabiya, Иран официально объявил о применении гиперзвуковых ракет в новых ударах по территории Израиля. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что «следующие атаки будут более разрушительными, точными и смертоносными, чем всё, что было до этого».

Гиперзвуковые ракеты отличаются сверхвысокой скоростью — более 6 000 километров в час — и высокой маневренностью. В отличие от обычных баллистических ракет, они способны резко менять траекторию во время полета, что затрудняет их перехват существующими системами ПВО, включая «Железный купол» и «Пращу Давида».

По заявлению иранского агентства «Тасним», такие ракеты будут использоваться «в значительно большем количестве», чтобы преодолеть израильскую систему противоракетной обороны.

Иранский ответ последовал за масштабными ударами ВВС Израиля, в результате которых были повреждены стратегические объекты инфраструктуры Ирана, в том числе ядерные и военные центры, погибли ключевые представители высшего военного и политического руководства Исламской Республики.

На фоне этих атак Тегеран отказался от любых переговоров о прекращении огня. Запросы посредничества со стороны Катара и Омана были отклонены. Представитель КСИР подчеркнул: «Борьба с Израилем будет продолжаться до его полного уничтожения. Любая новая атака приведет к эскалации беспрецедентного масштаба».

Применение гиперзвукового оружия в региональном конфликте — тревожный прецедент. По утверждению аналитиков, если Иран перейдет к массированному использованию такого вооружения, это может нарушить региональный баланс сил и втянуть в конфликт новые государства, включая США, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Разрушения в городах на севере Израиля, включая Хайфу, уже зафиксированы. Сообщается о многочисленных жертвах среди гражданского населения и серьёзных повреждениях инфраструктуры. Ситуация остается крайне нестабильной. Израиль, в свою очередь, продолжает наносить удары по стратегическим целям в Иране. На фоне этой напряженности остается открытым вопрос: приведет ли это противостояние к прямому столкновению великих держав или к попытке срочного дипломатического урегулирования?

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