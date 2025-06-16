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Израиль уничтожил иранские истребители
Новость дня
Израиль уничтожил иранские истребители

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

обновлено 22:03
22:03 653

Госдепартамент США обновил предупреждение о поездках, настоятельно порекомендовав американским гражданам воздержаться от визитов в Иран.

Тем, кто уже находится на территории страны, предложено немедленно её покинуть по соображениям безопасности.

*** 20:36

Госдепартамент США обновил предупреждение о поездках в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа, повысив уровень угрозы до максимального — «не посещать».

Соответствующее уведомление было опубликовано в понедельник американским дипломатическим ведомством.

Операция Израиля под названием «Народ как лев» началась 13 июня и была направлена против объектов иранской ядерной и оборонной инфраструктуры. В ответ Тегеран нанёс по израильской территории удары сотнями ракет и дронов. В результате обострения сорвался следующий раунд переговоров Ирана и США по новой ядерной сделке. По данным СМИ, Израиль заранее предупредил США о намерении атаковать, однако Вашингтон заявил, что не участвует в военной операции.

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