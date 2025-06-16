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Израиль уничтожил иранские истребители
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Израиль уничтожил иранские истребители

Трамп: Если бы Россию не исключили из «Большой восьмерки», войны бы не было

20:38 1032

Исключить Россию из «Большой восьмерки» было ошибкой, заявил президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде.

Клип с ремарками Трампа выложило, в частности, издание РБК-Украина.

По мнению американского президента, если Россия осталась бы в группе, то войны в Украине не было бы. Трамп также повторил, что если бы он был президентом четыре года назад, Россия не начала бы полномасштабное вторжение в Украину.

Членство России в «Большой восьмерке» были приостановлено в 2014 году после аннексии Крыма. В 2017 году российские власти решили окончательно покинуть группу. С тех пор G8 стала G7.

В 2018 году Трамп предложил вновь пригласить Россию в «Большую восьмерку», но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не заинтересована в этом.

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