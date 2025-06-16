Трамп: Если бы Россию не исключили из «Большой восьмерки», войны бы не было

По мнению американского президента, если Россия осталась бы в группе, то войны в Украине не было бы. Трамп также повторил, что если бы он был президентом четыре года назад, Россия не начала бы полномасштабное вторжение в Украину.

Членство России в «Большой восьмерке» были приостановлено в 2014 году после аннексии Крыма. В 2017 году российские власти решили окончательно покинуть группу. С тех пор G8 стала G7.

В 2018 году Трамп предложил вновь пригласить Россию в «Большую восьмерку», но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не заинтересована в этом.