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Израиль уничтожил иранские истребители
Новость дня
Израиль уничтожил иранские истребители

Трамп выпустит свой золотой смартфон

21:03 977

Компания Trump Organization объявила о запуске сервиса мобильной связи Trump Mobile и планах в августе представить смартфон T1 Phone американского производства.

Новый оператор будет работать по модели виртуального оператора (MVNO) с тремя крупнейшими сотовыми компаниями США — AT&T, Verizon и T-Mobile.

Тарифный план под названием 47 Plan будет стоить $47,45 в месяц, что отсылает к 45-му и 47-му президентским срокам Дональда Трампа. Абоненты смогут пользоваться Trump Mobile как на новом смартфоне T1 Phone, так и на других устройствах.

Ранее в мае Трамп пригрозил ввести пошлины на 25% и более для iPhone, произведённых за пределами США, поскольку ни Apple, ни другие крупные производители пока не выпускают смартфоны на территории страны.

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