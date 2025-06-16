Трамп выпустит свой золотой смартфон

Новый оператор будет работать по модели виртуального оператора (MVNO) с тремя крупнейшими сотовыми компаниями США — AT&T, Verizon и T-Mobile.

Тарифный план под названием 47 Plan будет стоить $47,45 в месяц, что отсылает к 45-му и 47-му президентским срокам Дональда Трампа. Абоненты смогут пользоваться Trump Mobile как на новом смартфоне T1 Phone, так и на других устройствах.

Ранее в мае Трамп пригрозил ввести пошлины на 25% и более для iPhone, произведённых за пределами США, поскольку ни Apple, ни другие крупные производители пока не выпускают смартфоны на территории страны.