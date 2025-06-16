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Израиль уничтожил иранские истребители
Новость дня
Израиль уничтожил иранские истребители

Нетаньяху не исключил убийство Хаменеи

новость дополнена
21:08 2123

Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью ABC News.

Так он прокомментировал публикации западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп «наложил вето» на израильский план убийства Хаменеи из опасений эскалации конфликта.

«Иран хочет «вечной войны», и они ставят нас на грань ядерной войны. На самом деле Израиль пытается предотвратить это, положить конец этой агрессии, и мы можем сделать это, только противостоя силам зла», — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля не дал прямого ответа на вопрос, собирается ли Израиль атаковать Хаменеи, однако заявил, что его страна делает «то, что необходимо».

Нетаньяху также отверг сообщения о том, что Иран готов прекратить боевые действия и возобновить переговоры по своей ядерной программе.

«Я не удивлен. Они хотят продолжить эти фиктивные переговоры, в ходе которых они лгут, обманывают и водят США за нос. И у нас есть очень надежная разведывательная информация об этом», - сказал Нетаньяху.

По его словам, в действительности Тегеран продолжает наращивать ядерный потенциал и арсенал баллистических ракет, которые, как утверждает премьер, применяются против израильского населения. «Они стремятся создать две экзистенциальные угрозы для Израиля под прикрытием переговоров. Этому не бывать», - добавил Нетаньяху.

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